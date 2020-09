Quando un utente sceglie il Play Store di Google come principale fonte dalla quale attingere in merito ad app giochi, non può di certo essere biasimato. Ovviamente prima di arrivare a tale tipo di scelta, bisogna acquistare uno smartphone o un dispositivo mobile Android. Il robottino verde è diventato un vero e proprio colosso grazie al duro lavoro di Google, che con le sue conoscenze in ambito mobile è riuscito a creare un vero e proprio ecosistema.

All’interno di quest’ultimo anche gli utenti che prima erano scettici ad oggi si trovano molto bene, vista anche la versatilità permessa. Android non è per nulla un sistema operativo chiuso e si presta molto alla personalizzazione, la quale può essere più o meno profonda. A concedere una grossa mano proprio sotto questo aspetto è appunto il Play Store, il quale permette di scaricare qualsiasi contenuto. Tutti i titoli presenti al suo interno sono sia gratis che a pagamento, anche se saltano all’occhio le offerte giornaliere con diversi nomi lasciati gratis al pubblico pur essendo a pagamento.

Android, solo per oggi gli utenti possono avere queste applicazioni e questi giochi

Nella lista qui sotto sono presenti dei titoli del mondo Android che solo per questa giornata sul Play Store saranno gratuiti. Vi conviene approfittare e scaricarli subito prima che tornino a pagamento.