Il nuovo volantino MediaWorld è per tutti gli utenti, l’accesso alla soluzione descritta nell’articolo è possibile sia in ogni punto vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. I prezzi sono bassi e si estendono verso un elevato quantitativo di categorie merceologiche.

La campagna promozionale poggia le proprie radici sul solito Tasso Zero, il finanziamento potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa (ricordate che però deve essere approvato, di conseguenza viene richiesta la presentazione delle buste paga), indipendentemente da cosa avete acquistato.

Volantino MediaWorld: le offerte vi faranno impazzire

Le offerte del volantino MediaWorld fanno impazzire prima di tutto gli utenti che vogliono mettere le mani su un dispositivo marchiato Apple, in questo caso infatti sono disponibili due modelli fortemente interessanti: iPhone 11 e 11 Pro Max. La differenza di prezzo, anche solo tra i due, è notevole, di conseguenza raccomandiamo la scelta proprio in relazione alle aspettative e alle necessità, ricordando che comunque in termini di prestazioni siamo in entrambi i casi ad altissimi livelli.

Nel caso in cui, invece, si volesse acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, l’occhio cade sulla fascia media del mercato, quindi su tutti quei terminali che presentano una scheda tecnica accettabile/accessibile, senza particolari o troppe rinunce. I migliori disponibili da MediaWorld sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A72, Huawei P40 Lite e Redmi Note 8 Pro.

Naturalmente sono in vendita anche altri dispositivi, se volete conoscerli da vicino dovete assolutamente collegarvi subito a questo link.