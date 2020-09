Gli sviluppatori di Instagram ormai da molto tempo sembrano osteggiare sempre di più quelli che sono i bot per il social network. Infatti, da quando questo è passato sotto Facebook, i bot sono sempre più presi di mira e il costante aggiornamento dell’algoritmo sembra “farli fuori” in maniera sempre più frequente. Dunque, la guerra con i bot è decisamente aperta e davvero molti influencer combattono con Instagram, essendo chehanno speso molto denaro per pagare i bot.

Nella normalità, i bot vengono utilizzati per rendere cicliche e automatiche alcuni azioni che facciamo con Instagram, ossia mettere like, followare e ufolloware, commentare. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i migliori bot per Instagram del momento.

Instagram: i migliori Bot per aumentare i follower, ecco quali sono

Compiere tutte le azioni che abbiamo elencato prima, soprattutto per una sola persona che magari ha un account con molti follower, risulta davvero molto difficile soprattutto per quanto riguarda il dispendio di tempo ed energie da non sottovalutare. Inoltre, questi software per Instagram hanno il compito di alimentare le interazioni tra tutti gli account, in questo modo il social vi metterà nelle posizioni più alte dei feed.

Il progressivo aumento di follower, aumento delle views sui post e le stories e l’engagement generale sull’account, è ciò per cui sono stati creati tali bot. Queste azioni potrebbero farle tutti, ma come accennato prima, il social network di Facebook blocca banna temporaneamente o definitivamente chiunque viene scoperto ad usare tali bot. Gli svluppatori infatti hanno impostato l’algoritmo secondo alcuni parametri sfavorevoli ai bot. Se questi superano i limiti, vengono rilevati e potreste subire un blocco all’account.

Tuttavia, nel caso in cui avete voglia di provare e rischiare, ecco di seguito quali sono i migliori bot presenti sul mercato attualmente: