L’IFA 2020 si è conclusa ormai da qualche giorno, è stata un’edizione completamente insolita, con pochissimi visitatori e la maggior parte delle conferenze in streaming in tutto il mondo. Nonostante ciò, Honor ha fatto letteralmente incetta di premi con i suoi Watch GS Pro, Watch ES e Magic Book Pro.

In particolare, Honor GS Pro è stato premiato da IDG & AHK come migliore “Outdoor Innovation Wearable” (il più innovativo indossabile da outdoor), per la sua resistenza agli ambienti esterno, nonché la batteria decisamente elevata, e le sue funzionalità appositamente studiate per vivere al meglio l’ambiente esterno. Android Autority, invece, ne riconosce l’ottimo rapporto qualità/prezzo, offrendogli in cambio il titolo di “Best Budget Smarwatch”.

Tantissimi lo considerano il miglior prodotto di IFA 2020, con un grande focus sul design, sulle caratteristiche tecniche e sulle performance generali.

Honor: tanti premi ad IFA 2020

Honor Magic Book Pro entra di diritto nella classifica di Best IFA Products 2020, grazie al potenziamento del processore, alle ottime dimensioni e alla qualità del display, senza comunque dimenticare la batteria (capacità incredibili) e l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Un successo quasi senza precedenti che rende Honor estremamente orgogliosa di aver ricevuto e goduto di un così elevato sostegno da parte dei media e degli addetti ai lavori, gli stessi Newswee, Android Headline, Phandroid e Expert Review ne hanno apertamente elogiato le prestazioni e la qualità generale.

Presto li vedremo anche sul mercato e potrete tutti toccarli con mano, per ora li abbiamo potuti provare solamente pochi minuti e, dobbiamo ammetterlo, ci sono piaciuti moltissimo.