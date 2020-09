Il volantino Comet include al proprio interno offerte e prezzi quasi gratis, appositamente pensati per invogliare il consumatore a completare l’acquisto di un prodotto di alta qualità, ovvero i terminali più richiesti, ma spesso irraggiungibili poiché ritenuti troppo costosi.

L’accesso alla campagna promozionale dell’azienda risulta essere aperto a tutti, infatti i prezzi elencati direttamente nell’articolo sono da considerarsi validi sia online che in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale. La spedizione presso il proprio domicilio, per il solo acquisto sul sito ufficiale, è gratuita, a patto che l’ordine sia di almeno 49 euro.

Volantino Comet: i prezzi sono bellissimi

I prezzi applicati direttamente all’interno del volantino Comet sono da considerarsi quasi bellissimi, proprio perché presentano una serie di sconti incredibilmente interessanti, a partire dal prezzo di soli 749 euro del Samsung Galaxy S20+, uno dei modelli di maggiore qualità di tutto l’anno corrente.

L’Apple iPhone 11 si trova al secondo posto della speciale classifica qualitativa in termini di sconti applicati, al giorno d’oggi può infatti essere acquistato a 699 euro, in versione no brand. I restanti modelli di smartphone in promozione appartengono alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, di conseguenza parliamo di Xiaomi Redmi Note 9 pro, di Xiaomi Redmi Note 8T, di Huawei P40 Lite 5G, di Huawei P30 Lite New Edition, o di Oppo A9 2020.

Il volantino Comet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordatevi che è attivo ovunque sul territorio nazionale.