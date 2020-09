Anche il colosso cinese Xiaomi si è unito alla festa per Android 11. Dopo poche ore dal rilascio della prima versione stabile da parte del colosso di Mountain View, Google, ha annunciato la disponibilità per i suoi attuali top di gamma.

Stiamo ovviamente parlando di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, che molto presto riceveranno l’ultimo aggiornamento del robottino verde. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi annuncia l’arrivo di Android 11 su Mi 10 e Mi 10 Pro

Android 11: la nuova release del robottino verde è in arrivo con la MIUI. Xiaomi ne ha annunciato l’arrivo elencando quelle che saranno le principali novità. Prima di tutto si avrà una nuova tipologia di conversazioni chat, indipendente dalla tipologia di applicazioni che ha generato la notifica. Arriveranno anche le conversazioni a Bolle, di cui abbiamo parlato anche prima del rilascio della versione stabile.

Infine sbarcherà anche la possibilità di controllare i dispositivi Smart attraverso il menù Power dello smartphone stesso. Ovviamente le novità di Android 11 non si limiteranno all’elenco appena riportato, al contrario, vedremo i nostri smartphone quasi cambiare completamente, sperando che a tutti gli utenti piaccia questa novità.

Noi pensiamo che le novità appena menzionate saranno incluse anche nella MIUI basata su Android 11. Xiaomi ha specificato che la distribuzione in versione Global di Android 11 è stata avviata per sviluppatori e utenti finali. Pertanto ci aspettiamo che il major update arrivi a breve anche per gli utenti italiani. Attualmente non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli sull’argomento, come sempre vi terremo aggiornati.