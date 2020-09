Prestare attenzione è d’obbligo quando ci si rapporta alle varie piattaforme che agiscono mediante il web. Tra queste rientra di diritto anche WhatsApp che negli ultimi anni è stata l’applicazione cardine per quanto riguarda la messaggistica. Molto probabilmente non ci saranno rivali almeno per i prossimi anni, ma questo ovviamente non deve fare abbassare la guardia agli utenti. Nonostante WhatsApp sia un’applicazione molto conosciuta, questo non significa che non ci siano truffe in attesa di beccare magari gli utenti più ingenui.

Sono molti gli utenti che sono rimasti scottati proprio dei tranelli che girano all’interno della chat magari tramite le catene di Sant’Antonio. Ultimamente qualcuno avrebbe richiamato le persone all’attenzione proprio per via di una nuova truffa che agirebbe lasciando le persone di stucco.

WhatsApp, arriva di nuovo l’immagine del profilo arrendervi le cose difficili: c’è una truffa in atto

Diverso tempo fa qualcuno parlò di un nuovo tranello che riusciva a rubare i soldi agli utenti mediante un trucco davvero incredibile. Stiamo parlando della truffa dell’immagine del profilo che a quanto pare è ritornata in voga su WhatsApp.

I truffatori rubano le immagini del profilo ad alcuni utenti ignari del pericolo, creando degli account fake che fingono di impersonarli. Dopo aver fatto questo, con una tecnica ancora sconosciuta, riescono a contattare le persone nella rubrica di coloro che sono stati derubati. A questi, fingendo ovviamente di essere le persone nelle immagini del profilo, verrà chiesta una ricarica Postepay per ottemperare ad una falsa emergenza. La truffa dunque sta proprio qui, ovvero nel derubare i vostri contatti in rubrica.