Una promozione Vodafone è stata appositamente pensata dall’azienda per battere definitivamente Iliad, stiamo parlando della Special Unlimited Edition, una spettacolare soluzione che prevede la possibilità di accedere a ben 50 giga di traffico dati al mese.

L’offerta, come era lecito immaginarsi, risulta essere attivabile solamente da determinati consumatori che si ritrovano in una specifica condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi MVNO attualmente presenti sul territorio nazionale. La portabilità è obbligatoria, come l’acquisto della SIM ricaricabile, al prezzo fisso di 10 euro. Non sono inclusi vincoli contrattuali di durata, l’utente può decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o penali.

Vodafone: cosa contiene l’offerta

L’offerta viene ritenuta fortemente interessante a partire dal prezzo fisso di soli 7 euro, un canone mensile da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. L’utente potrà comunque richiedere il pagamento tramite conto corrente, ma ricordiamo non essere obbligatorio.

Al suo interno sono stati posizionati 50 giga di traffico dati da utilizzare sotto rete 4.5G proprietaria di Vodafone, nonché illimitati minuti e SMS da spendere verso ogni numero sul territorio nazionale. La massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponde per l’esattezza a 600Mbps in download, solo però con smartphone abilitato.

L’attivazione della promozione risulta essere possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari. La soluzione Vodafone descritta nell’articolo è disponibile per l’intera mensilità di Settembre 2020, salvo indicazione differente o annullamenti preventivi. Ricordiamo, infine, che non può essere richiesta dagli utenti in uscita dai cosiddetti semivirtuali, quali sono Kena Mobile, ho.Mobile o Very Mobile.