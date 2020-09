TIM continua anche nel mese di settembre sull’onda lunga della strategia estiva messa già in campo nel corso di questa estate. Il provider italiano ha messo a disposizione degli utenti una serie di iniziative a basso costo con consumi illimitati e con tanti Giga per internet.

L’obiettivo di TIM è quello di intercettare con maggior interesse il pubblico giovane. In questo campo la competizione del provider nazionale è ovviamente con WindTre e con la sua ricaricabile Young. Anche TIM per l’occasione ha rivisitato la sua iniziativa Young, divenuta ora la Young Student Edition.

TIM, i clienti under 30 possono contare su questa rinnovata offerta

I consumi dell’offerta Young Student Edition sono stati parzialmente rivisti nell’ultimo mese dall’operatore. Gli abbonati potranno ora avere chiamate ed SMS senza limiti a cui si aggiungono anche 40 Giga per la connessione internet. L’iniziativa si rivolge a tutto il pubblico degli under 30. Il costo mensile per il rinnovo sarà di 11,99 euro ogni trenta giorni.

Non cambiano rispetto al passato le condizioni per la sottoscrizione dell’offerta. Tutti i nuovi clienti che attiveranno la la promozione online dovranno corrispondere un costo fisso di 25 euro al momento dell’acquisto. Con la Young Student Edition sono inclusi 20 euro di credito ed il primo rinnovo sarà gratuito.

Restano immutati tutti i servizi aggiuntivi della TIM Young Student Edition. I giovani abbonati potranno utilizzare connessione senza limiti per tutti i servizi social e chat, potranno navigare senza limiti con le app di e-learning ed avranno sempre consumi illimitati per la connessione sulle app di streaming musicale. Inoltre per il servizio di streaming musicale TIMmusic Platinum sono inclusi sei mesi a costo zero.