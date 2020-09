In questo settembre pregno di novità, Sony si attiva anche nel comparto dedicato alla fotografia. Infatti, è da tempo che girano voci su una possibile nuova uscita nel campo delle reflex mirrorless.

Ebbene, sulla pagina ufficiale di Sony Japan, è stato pubblicato un’immagine che annuncia la presentazione di un nuovo modello di reflex il 14 settembre alle 18.00. Ad essere presentata sarà con tutta probabilità la nuovissima Sony A7c, dove la c starebbe per compact o per concept. Lo stesso teaser infatti declama: “Un nuovo concept sta per arrivare.”

Le probabili specifiche della A7c

La A7c dovrebbe essere una fotocamera entry level di tipo Mirrorless, accessibile al grande pubblico. Il suo prezzo è stimato intorno ai 2000 euro alla presentazione, che non è affatto poco, ma garantisce una qualità fotografica e video eccezionale ad un prezzo tutto sommato contenuto, se pensiamo ai modelli di punta di Canon o Nikon.

Le probabili specifiche tecniche del dispositivo sarebbero le seguenti:

Sensore da 24MP della Sony A7 III;

della Sony A7 III; Stesso schermo orientabile della Sony A7S III;

della Sony A7S III; Modulo di messa a fuoco AF di a7S III;

a fuoco AF di a7S III; Forma e dimensioni che richiamano la Sony a6600, ma con un EVF aggiuntivo;

aggiuntivo; Stabilizzatore interno sul sensore;

interno sul sensore; Un solo slot per Memory card;

slot per Memory card; Funzionalità video che arrivano fino al 4K/30p.

Delle specifiche che tutto sommato non ci fanno gridare al miracolo, ma che tuttavia vanno testate accuratamente sul campo per constatare il comportamento reale della reflex.

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non perdervi le ultime notizie in campo tecnologico.