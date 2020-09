Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: le buone notizie arrivano da Netflix

Netflix è una società che lavora per la distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. In parole più elementari: trattasi di una sorta di “forno” capace di sfornare quante più serie nel giro di alcuni mesi. Per farvi alcuni esempi, dal 1 settembre è arrivato “The Amazing Spider-Man 2” ideato per gli amanti della Marvel. Per proseguire con “Sto pensando di finirla qui”, “La babysitter Killer Queen”, “The Terminal”, “Le strade del male”, “Django Unchained” e “Enola Holmes”. Delle serie tv invece troviamo “Il Giovane Wallander”, “Away”, “My Octopus Teacher”, “Julie and The Phantoms “, ” La Duchessa”, “Baby” (terza stagione), “Jurassic World: Camp Cretaceous”, “Ratched”, “Jack Whitehall: Travels with my father ” e “Le regole del delitto perfetto”. Per farvi un esempio più concreto, anche LUCIFER, Vis a Vis, The Witcher si aggiorneranno.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: le serie pià amate di Netflix sono tornate

Tra le più amate stagioni originali Netflix abbiamo senza dubbio Lucifer. Questa vede protagonista il divertente e macabro Tom Ellis, nonché Signore degli Inferi e la detective Choe. Non aggiungiamo altro, nel caso in cui non l’aveste ancora visto. La serie tv è tornata il 21 agosto sulla piattaforma lasciando tutti sulle spine. Il motivo? Semplicemente il capolavoro è stato suddiviso a metà per via del Coronavirus, pertanto le nuove puntate usciranno a breve e saranno 8.

Vis a Vis invece è giunta da poco sulla piattaforma con lo speciale Spin-Off travolgendo completamente lo strano rapporto tra Zulema e Macarena.

Concludiamo le novità con il momentaneo arrivo del prequel, lanciato da Netflix nell’attesa di una nuova stagione. Esso si chiamerà The Witcher: Blood Origin e avrà come ambientazione un mondo elfico 1200 anni prima del mondo The Witcher.