Finalmente è stato pubblicato su YouTube il trailer ufficiale di uno dei film più attesi della fine del 2020. Si tratta di Dune, la cui regia è stata affidata dalla Warner Bros a Denis Villeneuve, regista di fama mondiale grazie a successi come Blade Runner 2049, Arrival e Sicario.

Un film atteso da tempo, e finalmente ufficializzato con questo trailer uscito in giornata, nel quale è possibile apprezzare nuovi aspetti e attori all’interno della pellicola. Un trailer che arriva dopo una conferenza del cast tenutasi in diretta su Twitter dal titolo DUNE Trailer Debut Event Conversation. Il progetto è di capitale importanza per il 2020 della Warner Bros. Così importante che la stessa casa produttrice ha già annunciato la possibilità di girare un sequel del film in uscita.

Dopo l’adattamento di Lynch, del 1984, Villeneuve ci riprova e tenta di rendere questo nuovo adattamento un altro classico del cinema contemporaneo. La fiducia nei suoi confronti è tantissima.

Il film e il cast

Il film racconta la storia la storia del giovane Paul Atreides (intepretato dal giovane Thimothée Chalamet), che riceve una missione difficile che si trasforma in un’avventura epica. Dune è ambientato in un futuro controllato da un impero interstellare nel quale il protagonista si trova al centro di uno scontro tra forze maligne che si contendono Atreides, uno dei pianeti più pericolosi dell’universo.

Nel cast sono presenti nomi di altissimo livello:oltre al protagonista Timothée Chalamet ci sono Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac.

Oltre al regista, di fama mondiale, vi sono collaborazioni di altissimo livello, come la scenografa due volte candidata all’Oscar Patrice Vermette, il montatore due volte candidato all’Oscar Joe Walker e il premio Oscar per gli effetti speciali Gerd Nefzer.

Ecco il trailer del film:

