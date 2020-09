Community è una serie TV andata in onda dal 2009 al 2014 nata dall’idea di Dan Harmon, tra le altre cose, creatore di Rick and Morty. Questo collegamento permette di capire come anche in questa serie il tasso di risate sia estremamente alto.



Nel corso degli anni, almeno in Italia, Community è passata piuttosto in sordina. Per fortuna a dare nuova vita alla serie ci ha pensato il debutto su Netflix. Sempre più fan si sono avvicinati alla produzione e hanno avuto modo di apprezzare quanto di buono ci fosse nel progetto.

Il mantra che ha accompagnato Community lunga tutta la messa in onda è la frase “six seasons and a movie (sei stagioni e un film)“. La serie, tra alti e bassi, è riuscita a raggiungere le tanto agognate sei stagioni. Tuttavia, da allora non si sono avute notizie per quanto riguarda il film.

In una recente intervista a PopCulture.com, si è particolarmente esposta Yvette Nicole Brown. L’attrice interpreta Shirley Bennett nella serie ed è uno dei pilastri delle prime stagioni. Nella sua intervista si legge: “Ho sempre scherzato e detto che se l’avessimo fatto (il film) ora sarebbe stato il momento giusto perchè siamo tutti liberi. Se cerchi di reclutare Donald Glover è meglio farlo durante la pandemia. Ma scherzi a parte, il film si farà al 100%“.

Yvette Nicole Brown poi continua sottolineando come non si tratti di un desiderio ma esclusivamente di pianificazione. Secondo lei, non appena Dan Harmon inizierà a scrivere una sceneggiatura, tutti gli attori si impegneranno per liberare la loro agenda e partecipare.