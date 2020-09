Carrefour ha recentemente avviato una nuova campagna promozionale, intitolata Spendi e Riprendi, con la quale vuole cercare di invogliare il consumatore all’acquisto della tecnologia, promettendo in cambio un buono sconto da spendere in un secondo momento sempre in negozio.

Il fulcro del volantino è proprio questo, non stiamo parlando dei rimborsi che stiamo vedendo nello stesso periodo da Unieuro, ma di un vero e proprio buono, del valore proporzionale alla spesa e deciso a priori (comunque cumulabile), da spendere su un altro scontrino. La campagna è attiva fino al 17 settembre in ogni punto vendita sul territorio nazionale, gli acquisti legati alla tecnologia non possono essere completati online sul sito.

Carrefour: quali sono gli sconti migliori

Sebbene il volantino Carrefour spazi su svariate categorie merceologiche, vogliamo concentrare la nostra attenzione esclusivamente sul settore degli smartphone, ecco quindi che troviamo Apple iPhone SE 2020 a 479 euro, Samsung Galaxy A51 a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 199 euro e Xiaomi Redmi 8A a 119 euro.

L’occhio cade sicuramente sul terminale di casa Apple, un buonissimo medio di gamma da consigliare agli utenti che vogliono approcciarsi al mondo dell’azienda di Cupertino, senza comunque ritrovarsi costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare qui sotto, in rosso vedrete il valore del rimborso prestabilito con l’acquisto del modello selezionato, ricordate che è cumulabile, di conseguenza se sceglierete due prodotti coinvolti nella campagna, i due buoni verranno irrimediabilmente sommati.