Bennet ha recentemente rinnovato al propria campagna promozionale lanciando i “14 giorni mai visti prima“, ovvero un buonissimo insieme di offerte e di sconti con in aggiunta una soluzione veramente particolare.

L’avevamo già vista in passato, nello specifico si tratta di una campagna in cui per 14 giorni differenti l’azienda sconta prodotti a prezzi mai visti, attivando gli sconti però solo per 24 ore. Un’idea molto carina ed apprezzata, poiché in alcune occasioni, ricordando che le scorte sono inoltre limitate, si possono completare affari notevoli.

Essendo il volantino Bennet composto da 40 pagine, chiaramente alle spalle si trovano anche altre offerte non legate alle suddette limitazioni. Oggi vi vogliamo parlare proprio di queste, sono attive ovunque sul territorio nazionale, solo ed esclusivamente in negozio, fino al 16 settembre 2020.

Volantino Bennet: le offerte migliori

Il prodotto che vogliamo consigliarvi è, prima di tutto, l’Apple iPhone SE 2020, un modello appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, in vendita nella versione da 64GB di memoria interna, e sopratutto senza connettività 5G. Il suo prezzo finale è abbastanza abbordabile, corrisponde per l’esattezza a 469 euro.

Le alternative sono rappresentate da modelli Android decisamente economici, questi sono Galaxy A51, in vendita a 299 euro, Huawei P Smart 2019, disponibile a 129 euro, per finire con un NUU Mobile G3, acquistabile a soli 99 euro.

Il volantino Bennet è condito anche con altre offerte legate a categorie merceologiche differenti, per conoscerle da vicino potete fare affidamento sulle seguenti pagine.