Continuano anche a settembre le iniziative WinDay di WindTre; WinDay è il programma che, puntando sulla fidelizzazione del cliente, mette in palio diversi premi alla settimana. Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente scaricare l’App di WindTre e completare l’iscrizione al programma.

Il programma dunque garantisce quotidianamente numerosi premi che variano da sconti sulle promozioni fino a mesi gratuiti per servizi in abbonamento. Inoltre sul Crazy Store, il negozio di e-commerce di WnDay, sono disponibili tantissimi prodotti con un forte sconto rispetto al prezzo di listino. La vera chicca è però la promozione Summer 75 Giga disponibile a soli 4,99 euro, offerta ricevuta solo da una selezione di clienti iscritti al servizio WinDay.

WindTre: Summer 75 Giga e WinMercoledi

L’offerta Summer 75 Giga di WindTre, disponibile in promozione a 4,99 euro fino al 14 di settembre, offre un bonus di 75 Gigabyte di traffico dati da aggiungere a quelli già disponibili nella propria promozione. I Giga restano disponibili per i successivi 15 giorni e, per usufruirne, bisogna avere credito residuo sulla propria scheda. Una volta terminata la promozione o esauriti i Gigabyte messi a disposizione si tornerà ad utilizzare quelli del promozione base.

Inoltre WinDay, ogni mercoledì del mese, offre ai propri clienti la possibilità di aggiudicarsi ben 10 premi diversi attraverso il concorso WinMercoledi. Il giovedì invece è il giorno dedicato al quiz; 9 domande, chi vince può aggiudicarsi fino a 3’000 euro tra ricariche e sconti. Per partecipare al quiz basterà accedere tra le 08:00 e le 23:59, al termine della giornata il premio in palio verra suddiviso per tutti i vincitori della giornata.