Continuano ad essere estremamente popolari le promozioni di WindTre per queste settimane di passaggio dall’estate all’autunno. Il provider continua a cercare ancora una volta il consenso degli utenti più giovani. La competizione in questo campo è tutta con TIM che ha lanciato da alcuni mesi la sua nuova ricaricabile Young Student Edition.

La strategia commerciale di WindTre è ancora più articolata rispetto a quella di TIM. Per gli abbonati più piccoli, infatti, il gestore mette a disposizione una duplice offerta: WindTre Young e Student.

WindTre per gli under 30: ecco le due offerte da attivare subito

Gli utenti che scelgono la promozione WindTre Young hanno a loro disposizione un pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 40 Giga per la connessione internet sotto linea 4G. A disposizione degli abbonati ci saranno anche 100 Giga bonus che potranno essere utilizzati sino alla fine dell’estate. Il prezzo di rinnovo della promozione è di 9,99 euro per i primi tre mesi. Successivamente il costo passa ad 11,99 euro. La ricaricabile è disponibile esclusivamente per gli under 30.

Vantaggiosa allo stesso tempo è poi l’iniziativa WindTre Student. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate verso numeri fissi e mobili, a cui si aggiungono poi 80 Giga per navigare in rete. Il prezzo, in tale occasione, si attesta sui 9,99 euro. Il costo mensile è garantito solo ed esclusivamente per i clienti che scelgono il metodo di abbonamento Easy Pay con fatturazione su carta di credito e conto corrente.