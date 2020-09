La promozione WindTre, attivabile nel corso del mese di Settembre 2020, da richiedere subito sul proprio numero di telefono è sicuramente la Go 50 Top+ Limited Edition, una soluzione veramente incredibile che garantisce l’accesso ad una miriade di contenuti.

E’ a conti fatti una soluzione non raggiungibile a prescindere dalla provenienza, parliamo di una operator attack a disposizione esclusiva degli uscenti da Iliad o da un MVNO, i quali richiederanno la portabilità del proprio numero originario. In parallelo, è bene ricordare che si tratta di una promozione localizzata esclusivamente in determinate province d’Italia, ciò sta a significare che solo alcuni punti vendita la potranno offrire ai suddetti clienti.

Di base comunque richiedere il pagamento iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza dover versare altro per la promozione in sé. Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, in questo modo il cliente potrà decidere di abbandonare WindTre quando vorrà senza dover pagare penali o costi aggiuntivi. Il pagamento del canone fisso, pari a 5,99 euro al mese, avverrà direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

WindTre: cosa contiene l’offerta

La Go 50 Top+ Limited Edition viene considerata tanto interessante per svariati motivi, in primis per il prezzo fisso, ma sopratutto per il bundle inserito al suo interno. Nello specifico parliamo di illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia, con l’aggiunta di 200 SMS da poter utilizzare verso ogni numero e 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione disponibile.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.