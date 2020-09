WhatsApp ha intenzione di migliorarsi ancora nonostante le tante vittorie conquistate nel mondo delle app. Non esiste infatti applicazione di messaggistica istantanea che riesca a coinvolgere più utenti del colosso colorato di verde. Il merito è proprio della grande propensione all’aggiornamento, la quale ha sempre contraddistinto l’azienda e soprattutto gli sviluppatori.

Ultimamente si starebbe vociferando rispetto ad un nuovo aggiornamento pronto ad arrivare, il quale permetterebbe una grande funzione. Sono infatti in dirittura d’arrivo le prossime Smart Replay, ovvero le risposte automatiche che saranno introdotte sui dispositivi a partire dalla versione Android 10. Questo permetterà di mandare messaggi quasi come se fossero predefiniti in ogni momento e in maniera automatica.

WhatsApp, arrivano i nuovi messaggi automatici: ecco tutte le informazioni a riguardo

Da oggi quando sarete indaffarati il sistema potrà pensare per voi cosa rispondere ad un messaggio in arrivo magari in un momento non troppo opportuno. Questo è quanto previsto dal nuovo aggiornamento di WhatsApp che integrerà le risposte automatiche. Ovviamente le risposte intelligenti dipenderanno dalla precisione dell’algoritmo di Google nell’analizzare il messaggio ricevuto.

Nel momento in cui il mittente scriverà un messaggio ben decifrabile per parole e sintassi, vi saranno proposte varie opzioni di risposta. Quindi più il messaggio sarà semplice e diretto, più WhatsApp riuscirà ad identificare una risposta adatta. Ovviamente la funzionalità sarà introdotto e poi migliorata col tempo mediante nuove informazioni e anche in maniera adattiva. Molto probabilmente l’aggiornamento comincerà ad arrivare già nelle prossime settimane, con una successiva integrazione anche nel prossimo sistema operativo Android 11.