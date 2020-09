Una delle piattaforme maggiormente conosciute in tema di relazioni e conoscenze è sicuramente Tinder, la nota app sviluppata per smartphone infatti vanta una platea di milioni di utenti, i quali ovviamente sfruttano la natura stessa dell’applicazione per cercare di trovare qualcuno con cui magari iniziare una conoscenza interessante.

Ovviamente l’applicazione è sviluppata appositamente per incoraggiare gli scambi di messaggi e le conoscenze, i famosi match infatti consentono di trovare persone con molti interessi in comune, di certo un ottimo punto di partenza per una conoscenza.

A quanto pare però Tinder ha intenzione di ridisegnare l’idea di conoscenza o comunque di approccio, infatti il 12 Settembre lancerà un nuovo evento chiamato Swipe Night, vediamo in cosa consiste.

Un modo diverso di interloquire

L’evento consisterà nella possibilità di effettuare delle scelte che influiranno sui match che l’applicazione ci presenterà, gli utenti saranno quindi invitati a compiere delle azioni di natura pratica o delle scelte in merito a dilemmi morali che consentiranno allo stesso di proseguire nella storia, bisognerà essere rapidi però, infatti ogni swipe durerà appena 7 secondi.

Ogni settimana poi, le scelte verranno aggiunte al profilo Tinder di ogni utente fornendo così un ulteriore elemento per rompere il ghiaccio, superando così i classici approcci che noi tutti conosciamo.

Gli eventi Swipe Night avranno luogo nelle seguenti date:

Sabato, 12 Settembre ore 10 – Domenica 13 Settembre ore 23.59

Sabato, 19 Settembre ore 10 – Domenica 20 Settembre ore 23.59

Sabato, 26 Settembre ore 10 – Domenica 27 Settembre ore 23.59

Quando nel 2019 l’evento Swipe Night venne introdotto per la prima volta in America, riscosse un successo tale che i match aumentarono del 26%.