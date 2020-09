Sim speciali: i modelli preziosi da tenere assolutamente sott'occhio

Un telefono senza scheda SIM è un oggetto piuttosto futile, ma uno smartphone con una smart card speciale può diventare la miglior fonte di guadagno per chi la possiede. Ovviamente non la si può scegliere, questo è ovvio, pertanto se il numero ha una sequenza particolare, reputati fortunato. Il loro nome è SIM Top Number e il valore di alcune di esse può superare anche di molto i 50.000 euro. Scopriamo insieme se anche tu sei uno dei possibili fortunati dell’anno e possessore di SIM speciali.

SIM speciali: la magica sequenza che vi porterà al bottino d’oro

Lo strano valore delle schede SIM è stato messo a nudo da un servizio girato per Le iene in cui si spiegava nel dettaglio di cosa si trattasse. Per farvela breve e arrivare al dunque, esiste una ristretta selezione di sequenze particolari che si distinguono dalle altre in quanto composte sempre dalla stessa cifra o da 2 o 3 a ripetizione.

L’unico punto a sfavore per i possessori di tale fortuna è che, essendo le Top Number un numero piuttosto banale, vengono richiamati più volte anche da utenti che emettono numeri casuali. Nulla di grave insomma, se poi si pensa a quanti collezionisti sono disposti a pagare migliaia di euro pur di ottenerli.

Fortunatamente le Top Number (SIM speciali) non sono servite solo a scopi personali, 5 di queste sono state messe all’asta per poi devolvere l’intero ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. Tra queste vediamo: