È guerra aperta tra Xbox S e PlayStation 5. Una guerra combattuta a suon di leaks e di notizie fuoriuscite da aziende o negozi legati ai prodotti in questione. Dopo che nella mattinata di oggi ci sono state importanti rivelazioni per l’antagonista di Sony, anche la PlayStation 5 riceve la sua dose di notizie settimanali. Ebbene un negozio di luxury nel Regno Unito ha twittato una notizia degna di nota sulla prossima console di Sony. Ad essere stati rivelati sono i probabili prezzi delle due versioni di PS5 e la data di lancio dei primi modelli.

PlayStation 5, il momento del lancio si avvicina

Molte voci nell’ambiente parlano di un evento imminente nel mese di settembre, nel quale Sony dovrebbe essere in grado di rivelare le ultime notizie sulla prossima console di nuova generazione. Eppure è stato un negozio inglese che si occupa di beni di lusso a svelare i probabili prezzi della PlayStation 5. Per quanto riguarda la versione con lettore ottico il prezzo sarebbe di 499$, mentre per quella Digital edition il costo dovrebbe ammontare a 399$. Dei prezzi che qui in Europa dovrebbero arrivare tali e quali a quelli in dollari. Inoltre, altra notizia super della giornata è che probabilmente i preordini della PS5 potrebbero aprirsi addirittura a partire dal 10 settembre, con una quantità limitatissima di modelli disponibili.

Delle notizie da prendere con le pinze, anche se l’hype nei confronti dell’uscita della console sale di giorno in giorno.

