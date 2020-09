Cresce sempre di più l’attesa per l’uscita della nuova PlayStation 5 e sono tantissimi che attendono di scoprire prezzo e data di lancio. Proprio a proposito della data arriva un nuovo indizio direttamente da internet. La notizia nasce dal sito Truly Exquisite, specializzato nella creazione di dispositivi multimediali rivestisti in oro, tra gli altri iPad, iPod, smartphone e, appunto, console come la PlayStation.

Nelle ultime ore gli iscritti al sito hanno ricevuto una newsletter in cui li si informava dell’imminente apertura dei preordini. Per dare un’idea del tipo di servizio messo a disposizione dal sito basti guardare il listino dei prezzi. Il costo minimo di una console in oro è di 7’999 sterline fino alle 8’299 sterline di quella in platino. A queste cifre difficilmente appare difficile dubitare della bontà delle informazioni date dal sito.

PlayStation 5: la comunicazione di Truly Exquisite

La mail recita: “Finalmente, la notizia che tutti voi stavate aspettando… Il preordine per la PlayStation 5 luxury sarà disponibile da giovedì (10 settembre) alle 3:00 P.M. Saranno disponibili entrambe le versioni, sia disco che digitale, in oro 24 carati, in oro rosa 18 carati e rifinita con placcature in platino”.

La mail continua poi continua: “I pezzi prodotti in edizione limitata saranno solo 250 per modello. Comunque soltanto cento di queste saranno disponibili per l’acquisto diretto, gli altri 150 pezzi saranno distribuiti tra vari rivenditori in tutto il mondo e clienti VIP. La console avrà due controller Dualsense e le di cuffie 3D Pulse, il tutto presentato con un espositore di legno. Spedizione disponibile in tutto il mondo”.