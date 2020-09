Stai cercando nuove app gratuite che non prevedano pubblicità e limitazioni di sorta? Le offerte Play Store sono un’ottima occasione per ridefinire l’usabilità con il tuo dispositivo. Oggi abbiamo un client VPN Premium a costo zero ed una serie di tre applicazioni che normalmente si pagherebbero ma che sono state scelte da Google per gli sconti a tempo del giorno. Meglio fare in fretta prima che scadano tornando regolarmente a pagamento. Ecco quali sono le proposte top del giorno.

Play Store regala nuove app: queste le ha scelte direttamente Google per gli utenti Android

Dopo le straordinarie promozioni di ieri (ancora valide per qualche ora) torna il consueto appuntamento quotidiano con la campagna gratuita di BigG per utility, giochi e personalizzazione estrema a costo azzerato. Come detto, abbiamo un totale di quattro applicazioni da scaricare subito.