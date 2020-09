Il prossimo mese Oppo potrebbe lanciare un nuovo smartphone low cost dal design particolare poiché caratterizzato dall’utilizzo di un nuovo materiale: la fibra di carbonio. La notizia è emersa in seguito alla pubblicazione di un brevetto registrato dall’azienda nel mese di marzo e approvato proprio negli ultimi giorni.

Oppo pronta a lanciare un nuovo smartphone in fibra di carbonio: ecco il nuovo brevetto!

Il documento depositato dall’azienda Oppo mostra otto immagini di quello che potrebbe essere un nuovo dispositivo prossimo al lancio. Dalle foto presenti in brevetto è possibile notare che il nuovo smartphone pensato da Oppo ospita una fotocamera anteriore in un foro situato in alto a sinistra. Sul retro è ben visibile un modulo fotografico circolare costituito da quattro sensori di cui non sono ancora emersi particolari dettagli.

Ad attirare l’attenzione è sicuramente il design a nido d’ape che caratterizza lo smartphone. Stando alle informazioni fino ad ora diffuse in rete e alle immagini inserite in brevetto dall’azienda, si suppone che i bordi che circondano il display dello smartphone siano in fibra di carbonio. L’utilizzo di un tale materiale rende il dispositivo interessante e offre una particolare colorazione tra il verde e il blu brillante.

Le caratteristiche estetiche dello smartphone hanno permesso di avanzare alcune ipotesi circa la possibilità che il dispositivo possa essere una nuova versione del precedente Ace 2.

Attualmente non è certa la data di presentazione del dispositivo e non si hanno informazioni su quello che potrebbe essere il nome dello smartphone Oppo. E’ probabile che l’azienda decida di procedere con il lancio entro il mese di ottobre.