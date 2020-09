Il catalogo di Netflix è tornato a ripopolarsi di interessanti nuove uscite: con il passare dell’estate, tutto sembra esser tornano nella norma lasciando il periodo triste del lockdown finalmente alle spalle. A seguito di numerosi mesi di attesa, anche la serie TV più attesa dell’anno è approdata in catalogo ossia Lucifer, ciononostante non si fa altro che parlare di nuovi episodi, anche per quanto concerne The Witcher.

Netflix torna alla ribalta: tutto ciò che sappiamo su Lucifer e The Witcher

La prima parte della quinta stagione di Lucifer è stata resa disponibile il 21 agosto, ma quando succederà lo stesso per la seconda parte? I fans dopo aver avuto un assaggio di otto episodi, ora vogliono completare il pasto con i successivi otto domandandosi che intenzioni ha Netflix. A tal proposito, purtroppo, non possiamo fornire alcuna informazione, ma una cosa è chiara: non bisognerà attendere molto tempo visto che la sesta stagione è già in produzione.

Il prossimo anno, dunque, il mondo diventerà un posto anche più caldo con Tom Ellis nuovamente vestito nei panni del diavolo più affascinante della televisione.

Concentrando l’attenzione su The Witcher, invece, con l’uscita di diversi dietro le quinte, l’attenzione è tornata a farsi viva. Come noto, la seconda stagione è attualmente in fase di produzione e diverrà disponibile solo il prossimo anno sebbene non sia chiaro quando. A rallegrare le sorti degli spettatori, però, è subentrata la notizia dell”arrivo di un prequel: The Witcher – Blood Origin. Per scoprire i dettagli sui possibili protagonisti e la trama ecco un articolo dedicato.