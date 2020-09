Comet attiva un volantino dagli sconti pazzeschi grazie ai quali riesce a battere tutte le migliori offerte di Unieuro e MediaWorld; i prodotti in promozione sono di fascia alta, e fortunatamente tutti gli utenti vi possono accedere.

La campagna promozionale corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere attiva in ogni singolo punto vendita in Italia (senza regionalità o limitazioni particolari), ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che si affideranno all’e-commerce potranno comunque godere delle spedizioni gratuite presso il proprio domicilio, a patto che l’ordine effettuato sia di almeno 49 euro (in caso contrario viene richiesto un piccolo esborso).

I codici sconto Amazon e le offerte speciali vi attendono in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: ecco gli sconti e le migliori offerte

La campagna promozionale di Comet è in sintesi un SottoCosto, quindi il giustissimo mix di offerte e di prezzi bassi, accoppiati però con scorte estremamente limitate. Il modello di punta della suddetta è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, un dispositivo dalla qualità eccellente, ufficialmente in vendita nel periodo corrente a 749 euro.

Le alternative, al netto dell’Apple iPhone 11 da 699 euro, sono tutte rappresentate da modelli più economici ed appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, quali sono Samsung Galaxy A71, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P30 Lite New Edition, Oppo A5 2020 o Oppo A9 2020.

Se volete conoscere da vicino il volantino Comet, potete fare affidamento sulle pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo, includono tutte le offerte.