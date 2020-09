Play Store, in particolar modo se vogliamo mandare messaggi anonimi dal proprio numero di telefono senza farci scoprire. Infatti, basterà digitare una semplice stringa di codice prima di scrivere il testo del messaggio che vogliamo inviare. Il servizio tuttavia ha un costo che può variare in base all’operatore, che sia TIM, Vodafone o WindTre. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo. Per ogni problema che ci affligge c’è senza ombra di dubbio un’ app che ci può aiutare. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che esistono delle strade alternative al, in particolar modo se vogliamo mandaredal proprio numero di telefono senza farci scoprire. Infatti, basterà digitare una semplice stringa di codice prima di scrivere il testo del messaggio che vogliamo inviare. Il servizio tuttavia ha, che sia. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Messaggi anonimi: cosa cambia in base all’operatore

Messaggi anonimi con TIM

Per inviare un messaggio anonimo con un numero TIM sarà necessario andare nell’app messaggi del proprio dispositivo. Successivamente, nella barra dedicata al testo, bisognerà digitare la seguente formula: “s” [spazio] “numero del destinatario” [spazio] “testo del messaggio”.

Una volta scritto il testo, dovrà essere spedito al numero 4895894. Il servizio avrà un costo pari a 0,63 centesimi. Sembra esserci anche una seconda fortmula: ANON [spazio] numero del destinatario [spazio] testo del messaggio ed inviarlo al numero 44933. Il costo del servizio, in questo caso, è di 0,31 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Anche con Vodafone è presente la regola della formula specifica. C’è da fare attenzione ad un solo particolare: il servizio è molto simile a quello di TIM, ma in questo caso la S dovrà essere di carattere Maiscuolo. Se non seguiamo questo passaggio, il servizio non potrà essere valido. Quindi, la stringa da digitare è questa:“S” [spazio] “numero del destinatario” [spazio] “testo del messaggio”.

Il messaggio dovrà essere spedito al numero 4895894 e ha un costo del servizio pari a 0,50 centesimi.

Messaggi anonimi con WindTre

Per Wind invece, la situazione è completamente differente. La formula da digitare è diversa e si dovrà fare attenzione a spazi e caratteri speciali: *k [spazio] k#s [spazio] testo del messaggio.

Il messaggio dovrà essere spedito direttamente al numero del destinatario e il costo del servizio sarà di 0,15 centesimi.