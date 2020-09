Nel corso degli anni la gestione dei documenti è cambiata parecchio soprattutto per quel che riguarda la carta d’identità. L’ultima novità in quanto ad evoluzione nella gestione della documentazione riguarda l’introduzione di CIE ID. Altro non è che una semplice app gratuitai che tutti gli utenti Android ed iOS possono scaricare sul telefono. Si occupa di trasferire le generalità sul telefono rendendo più semplice i processi di identificazione ed accesso alle funzionalità di pubblico servizio. Scopriamo insieme come funziona e come ci si sta muovendo per il futuro.

CIE ID: ecco la carta d’identità che puoi portare sempre con te al telefono

Vista la rapida ascesa dei sistemi di pagamento e delle app per l’archiviazione delle carte fedeltà il portafogli è per molti diventato superfluo. Uno smartwatch o un telefono possono bastare per pagare un caffé al bar così come una grossa spesa. Con l’avvento della carta d’identità digitale il ruolo degli smartphone diventa centrale per predisporre un’estrema semplificazione delle procedure documentali.

Grazie a CIE ID Android (ma anche per iPhone) è possibile trasferire la versione fisica della carta con chip sul proprio dispositivo nel giro di qualche minuto. Grazie al protocollo di comunicazione NFC i dettagli della nostra identità possono trovare posto all’interno della nuova app gratuita gestita dal Ministero dell’Interno e concepita sotto la supervisione della Zecca di Stato.

Tutti i problemi ed i timori circa la sicurezza nella trasmissione e nel trattamento dati decadono a favore di un ecosistema di protezione concepito secondo rigidi protocolli standard. La crittografia sui dati non consente di clonare carta d’identità. Una serie di regole, firewall ed algoritmi di schermatura da persone terze sono applicate a monte conferendo al documento via app la capacità di rimanere lontano da occhi indiscreti.

Questo si configura come un primo grande passo verso una massiva distribuzione dei documenti in formato digitale. CIE ID è soltanto l’inizio con le intenzioni delle grandi multinazionali e dello Stato che potrebbero puntare a ben altro. Ultimamente, infatti, anche Apple si è interessata all’argomento con primi stralci di informazioni fornite per merito della divulgazione di un brevetto ufficiale per il Passaporto Digitale. Che in futuro possa toccare anche a tessera sanitaria e patente? Lo scopriremo solo vivendo.