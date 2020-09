Bennet ha recentemente attivato la campagna promozionale intitolata “14 giorni ma visti“, al suo interno si trovano oltre 40 pagine di offerte, con un forte focus su ben due settimane di sconti aperti a tutti gli utenti.

L’attenzione cade sostanzialmente nelle prime pagine, ovvero nella selezione di prodotti fortemente scontati solo per un giorno, ed allo stesso con disponibilità limitate nei vari punti vendita. In altre parole, immaginatelo come un SottoCosto, limitato ad un singolo modello ed attivo solo per 24 ore. L’acquisto, come sempre accede quando parliamo di Bennet, deve assolutamente essere completato nei negozi, non online o altrove in Italia.

Volantino Bennet: le offerte sono incredibili

Osservando da vicino le offerte legate proprio ai 14 fatidici giorni, notiamo la presenza di uno smartphone fortemente interessante, in promozione solamente il 16 settembre 2020.

Stiamo parlando dell’Apple iPhone 11, un modello richiestissimo dal pubblico italiano e mondiale, e ritenuto irraggiungibile per l’elevato prezzo di vendita di listino. Grazie alla promozione di Bennet, la versione da 64GB di memoria interna (sbrandizzata), potrà essere acquistata a soli 599 euro.

Prima di gioire, vogliamo sottolineare due aspetti importanti della campagna dell’azienda. Innanzitutto lo sconto è attivo esclusivamente il 16 settembre nei negozi di tutta Italia, ed allo stesso tempo le scorte disponibili sono veramente limitate (ad esempio in un punto vendita potrebbero esserne arrivati anche solo 2). Il consiglio è quindi di velocizzare il più possibile la scelta, onde evitare di restare definitivamente tagliati fuori dalla possibilità di acquisto.