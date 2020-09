Il gestore telefonico Wind Tre ha lanciato una nuova gamma di tariffe telefoniche per i suoi clienti denominate MIA Plus dedicate ai ex clienti 3 Italia per effettuare il processo di migrazione soft verso i nuovi sistema del brand unico. Il gestore telefonico permette di ottenere una tariffa a partire da 7,99 Euro con SMS, minuti e GB illimitati e, eventualmente, con la possibilità di prendere uno smartphone a rate.

Wind Tre: le nuove offerte sono finalmente disponibili

Le nuove offerte sono disponibili sul mercato a partire dal 7 Settembre 2020 presso i rivenditori Wind Tre aderenti per effettuare la migrazione verso il nuovo sistema mantenendo però il seriale 893999 originario senza dover cambiare la scheda telefonica.

Le offerte telefoniche di questa nuova gamma comprendono minuti illimitati e 500 SMS, mentre il bundle di GB cambia secondo il prezzo offerto. E’ possibile scegliere la tariffa con un minimo di 20GB fino ad un massimo di GB illimitati. Per quanto riguarda i canoni mensili da sostenere invece, variano da un minimo di 7,99 Euro al mese e un massimo di 19,99 Euro al mese. L’unico vincolo, però, è quello di addebito su metodo di pagamento tramite Easy Pay.

I consumatori hanno a disposizione fino ad un massimo di cinque offerte della gamma Mia Plus e tutte con bundle personalizzati. Secondo le ultime indiscrezioni, queste tariffe sono disponibili per un tempo limitato e in particolare fino al 30 di Settembre 2020 salvo eventuali cambiamenti. Il costo di attivazione può variare dai 9,99 Euro ai 14,99 Euro secondo la tariffa telefonica scelta. E’ giusto sottolineare che sono previsti 24 mesi obbligatori, altrimenti saranno addebitate le rate utili al completamento dei mesi.

Per quanto riguarda gli smartphone a rate, invece, il gestore telefonico propone quattro differenti listini fino ad un massimo di 70 smartphone da prendere con anticipo zero e rata zero.