La promozione Vodafone che promette addirittura 50 giga di traffico dati al mese, dietro il pagamento di un canone fisso pari a soli 7 euro, continua anche nel corso del mese di Settembre 2020, portando con sé tutte le positività affrontate in precedenza.

L’attivazione della suddetta risulta essere possibile ai soli utenti in possesso di determinati requisiti, individuati nel possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO in generale (ad esclusione dei cosiddetti semivirtuali, quali sono Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile). La portabilità è come al solito obbligatoria per ogni consumatore che vorrà richiedere la promo, come il pagamento del costo fisso iniziale di 10 euro.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non sono inclusi vincoli contrattuali di durata, pari a 24 mesi, che obbligano il cliente a restare tale senza pagare penali. In altre parole, una volta attivata la promozione potrete richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza rischiare costi aggiuntivi.

Vodafone Special Unlimited o Special 50 Digital Edition

Il suo nome attuale è Vodafone Special Unlimited, ma molti di voi forse la conosceranno come Vodafone Special 50 Digital Edition. Il bundle resta sostanzialmente sempre lo stesso, il consumatore può spendere soli 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, e godere nel contempo di 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, di illimitati minuti per telefonare a chiunque, per concludere poi con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale.