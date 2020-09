Il volantino Trony, composto addirittura da oltre 17 pagine, lo possiamo considerare come il giusto mix di offerte e di sconti con i quali gli utenti italiani si “scontrano” nel momento in cui vogliono risparmiare sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia.

Sfortunatamente però, la campagna promozionale non è accessibile ovunque sul territorio nazionale, solamente i fortunati che potranno recarsi in un negozio dislocato in Toscana, Piemonte, Lombardia, Trentino o ad Affi potranno approfittare degli stessi identici prezzi di vendita.

Volantino Trony: ecco le offerte da cogliere al volo

Innumerevoli sono gli smartphone inseriti in promozione all’interno del volantino Trony, qui gli utenti possono davvero trovare offerte per tutti i gusti, a partire dai top di gamma più recenti, quali sono Galaxy Note 10 e 10 Ultra, sino a scendere verso modelli decisamente più economici.

Osservando quest’ultima porzione di sconti, l’occhio cade direttamente su Huawei P30 Lite New Edition e Oppo Find X2 Lite, due dispositivi molto recenti, il cui prezzo finale non supera i 450 euro. In caso contrario non trascurate nemmeno la presenza di Huawei P Smart 2020, Oppo A72, Oppo A52, Motorola G8 Power, Motorola E6 Play, Wiko View 4, Huawei Y6p o similari.

Il volantino Trony lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto nel nostro articolo, non dimenticatevi tuttavia le limitazioni discusse in precedenza, quali sono proprio l’impossibilità di accedere agli stessi prezzi ovunque sul territorio nazionale, o sul sito ufficiale dell’azienda stessa (indipendentemente dai prodotti).