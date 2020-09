L’azienda di telecomunicazione TIM, sembra aver avviato delle nuove campagne SMS per i suoi clienti di rete mobile che hanno dato consenso per ricevere proposte commerciali. Le suddette proposte sono varie, come smartphone a rate e Promo Giga. TIM continuerà anche per tutto il mese di settembre del 2020 con offerte personalizzate riguardanti la gamma Giga illimitati, i quali permettono di estendere il volume dei Giga previsti dall’offerta dati in “Giga illimitati” con velocità fino a 30 Mbps e video in qualità standard. Le opzioni aggiuntive facenti parte di questa gamma, possono essere proposte in vari modi: app MyTIM, SMS dedicato, Area Fai Da Te o nei punti vendita TIM.

TIM Giga illimitati: tutte le offerte disponibili per i clienti della compagnia telefonica

Giga Illimitati Green: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. 1 Giga anche in Roaming UE.

Giga Illimitati Red: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. 2 Giga anche in Roaming UE.

Giga Illimitati White: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese. 2,5 Giga anche in Roaming UE.

Giga Illimitati Black: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. 5 Giga anche in Roaming UE.

Giga Illimitati Silver: 500 Giga in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. 8 Giga anche in Roaming UE.

Giga Illimitati Gold: 500 Giga in 4G e streaming video in qualità HD a 19,99 euro al mese. 10 Giga anche in Roaming UE.

Con tali offerte TIM, è prevista la fruizione di video da smartphone in modalità standard. Tutti i video sono in qualità SD, anche in presenza di altre offerte attive. Questo sempre che non ci sia qualche modalità in HD attivata. Ogni versione aumenta i Giga da usare nei paesi UE. Al superamento dei giga in roaming nei paesi dell’UE, il costo è di 0,416 centesimi per ogni MB consumato. Questo varrà per tutto il 2020.

Le opzioni si sommano rispetto all’offerta di base già attiva. Pertanto, in caso di disattivazione di quest’ultima, anche l’operazione aggiuntiva sarà cessata. Infine, per usufruire della promozione, abbiamo bisogno di un credito maggiore di zero.