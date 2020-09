TIM guarda con particolare interesse al pubblico di tutti i già clienti con scheda SIM attiva e con ricaricabile associata al profilo. La compagnia nazionale nel corso di queste settimane ha messo a disposizione di tutti i suoi fedeli abbonati una vasta serie di iniziative, con particolare riferimento alle offerte legate alla connessione internet.

TIM, le due promozioni che prevedono Giga senza limiti

Anche in questo mese di Settembre continua la campagna promozionale di TIM chiamata xTe Giga illimitati. Gli utenti avranno la facoltà di attivare un pacchetto che prevede soglie illimitate per la connessione ad internet ad un prezzo variabile.

Una prima versione dell’offerta prevista da TIM è la Giga illimitati Green. Attivando questa promozione, sarà disponibile traffico illimitato per la navigazione di rete sotto linea 4G e 4,5G. Il prezzo previsto è di 1,99 euro con rinnovo fissato ogni trenta giorni. La seconda versione di questa promozione è invece la Giga illimitati Black. Anche in questa circostanza gli abbonati potranno connettersi in rete senza limiti, con una differenza di prezzo: 9,99 euro ogni mese.

In base al profilo tariffario, TIM proporrà agli utenti questa o quella versione dell’offerta. Possono attivare l’iniziativa solo gli utenti selezionati dallo stesso operatore telefonico.

Per sottoscrivere la promozione sarà necessario rispondere in maniera affermativa all’SMS informativo del gestore oppure verificare la disponibilità della promo nell’area personale dell’app MyTIM. In alternativa, sarà anche possibile rivolgersi in uno store commerciale del gestore sparso sul suolo nazionale. Le iniziative sono disponibili per un arco di tempo limitato.