Sebbene Spotify possa ancora essere l’app di streaming musicale dominante in questo momento, ci sono molti altri servizi che aggiungono più funzionalità per convincere gli utenti a cambiare. E così sembra che Spotify si stia rimboccando le maniche e lavorando su ancora più funzionalità per mantenere felici gli utenti attuali e forse attirarne di più.

A quanto pare, sembra che il team di sviluppo si stia concentrando su alcune funzioni come la modalità Karaoke, sessioni di gruppo e persino consentire agli utenti di livello gratuito di ascoltare musica offline. Jane Manchun Wong, una nota “reverse engineer”, sembra aver scoperto alcune cose su cui Spotify sta attualmente lavorando.

Spotify, in attesa di un annuncio ufficiale

Per coloro che amano cantare insieme alla loro musica preferita, potrebbe esserci presto una nuova modalità Karaoke sull’app musicale. La modalità ti permetterà di regolare il livello vocale di una canzone e di visualizzare il testo della canzone se desideri farne una tua versione. Secondo quanto riferito, il team sta anche lavorando su sessioni di gruppo in cui gli utenti, che si trovano sulla stessa rete Wi-F,i saranno in grado di connettersi ai dispositivi audio. Questo può essere lo strumento perfetto per coloro che vogliono organizzare feste di ascolto.

La modalità Auto, invece, potrebbe ricevere una nuova schermata Home e un promemoria che ti ricorda che puoi utilizzare l’Assistente Google per controllare la riproduzione dell’app. C’è anche un nuovo design Now Playing nella modalità Auto con pulsanti più grandi per la riproduzione casuale e il controllo vocale.

Infine, potremmo ottenere una nuova animazione per quando un utente inserisce una canzone tra i preferiti. Ovviamente tutte queste non sono definitive, quindi aspetteremo che Spotify faccia annunci ufficiali prima di programmare il prossimo karaoke con gli amici.