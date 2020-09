Sta per ripartire su Sky la grande stagione degli eventi calcistici. Dopo la prolungata conclusione della precedente stagione, già settimana prossima gli appassionati ritroveranno la Premier League, in attesa del ritorno della Serie A (programmato per il 19 Settembre) e della Champions League.

Intanto gli appuntamenti sportivi su Sky proseguono tra Formula 1, motomondiale, tennis e basket NBA. Oltre al satellitare, i clienti hanno la possibilità di accedere alle migliori esclusive anche con la tecnologia del digitale terrestre. Proprio per il DTT, la pay tv ha messo a disposizione un’offerta molto vantaggiosa.

Sky lancia la nuova offerte per il digitale con gli eventi Sport e Calcio

Sul digitale terrestre sarà possibile seguire i principali appuntamenti per Sport e Calcio ad un costo di abbonamento mensile pari a 34,90 euro. Il prezzo è valido per un anno. Quest’offerta è disponibile per i clienti che scelgono di attivare un inedito piano di visione e per gli abbonati storici che vogliono effettuare il passaggio da satellitare a digitale terrestre. Con questa tecnologia, i principali canali della piattaforma saranno disponibili senza la necessità di una parabola e di un decoder.

Incluso nel piano d abbonamento mensile ci sarà anche il servizio Sky Go. Grazie all’app streaming, sarà possibile seguire i principali eventi anche in mobilità. L’app è infatti disponibile per i principali smartphone di ultima generazione, per tablet ed anche per pc Windows e Mac.

Oltre a questo extra, gli abbonati che scelgono la visione di Sky attraverso il digitale terrestre avranno anche un ulteriore vantaggio: la visione dei canali Cinema di Premium sarà completamente gratuita.