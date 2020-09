Il colosso Realme ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento software per il proprio Realme 6 Pro, con lo scopo di introdurre alcune interessanti novità per il risparmio energetico.

L’update si riferisce alla build RMX2061_11.A.31 ed è attualmente in fase di distribuzione in India. Scopriamo insieme le novità più interessanti che ha portato l’aggiornamento.

Realme 6 Pro riceve un nuovo ed interessante aggiornamento

Prima di tutto è stato introdotto il Super Night Time Stanby, insieme allo Smooth Scrolling. Quest’ultimo è un effetto di scorrimento “dolce” tra un punto e l’altro di una pagina, cliccando sopra ad un elemento è quindi possibile raggiungere un’area diversa con una animazione di scorrimento progressivo. Il colosso ha anche introdotto la Super Power Saving Mode, che sicuramente farà risparmiare più batteria proprio quanto siamo per essere a secco e la possibilità di copiare negli appunti l’IMEI.

Non finisce qui, è stata introdotta anche la gesture pull-down sulle icone e, rilasciate anche le patch di sicurezza del mese di agosto 2020. Per quanto riguarda i cambiamenti nella barra di stato, è stato aggiunto il Toggle OTG Switch ed ottimizzata la maggior parte dei toggle.

Anche la schermata ne ha giovato di questo aggiornamento, in quanto è stata parecchio ottimizzata l’animazione di ricarica. Infine il colosso ha anche ottimizzato i video con sfondo sfocato. L’aggiornamento appena descritto è in fase di distribuzione via OTA agli utenti indiani. Presumiamo che nei prossimi giorni il rollout verrà esteso agli utenti europei, anche se sicuramente non arriverà a tutti lo stesso giorno, quindi non ci resta che portare un po’ di pazienza e tra qualche giorno controllare nelle impostazioni del nostro Realme 6 Pro.