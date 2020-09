Fino al prossimo 15 settembre 2020 l’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente reso di nuovo disponibile una vecchia offerta da soli 4.99 euro al mese.

Più precisamente stiamo parlando della Creami WOW 10 GB che costa solamente 4.99 euro. Allo stesso tempo ha chiuso anche la commercializzazione dell’offerta Creami Wow Weekend 30 GB. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile ripropone la Creami WOW 10 GB a 4.99 euro al mese

L’offerta Creami WOW 10 GB prevede l’attivazione della tariffa flat Creami NEXT 1 a 4.99 euro al mese con credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 5 Giga di traffico internet base e un bonus di 5 Giga di traffico internet aggiuntivo, erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

A partire dal secondo mese, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del piano. Sarà, quindi, possibile usufruire ogni mese di 10 Giga di traffico internet complessivo, che corrispondono a 10240 credit. PosteMobile specifica che la velocità di connessione dipende dal grado di congestione della rete, dalla copertura di zona.

Il costo della nuova SIM è di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. L’addebito del primo mese anticipato del piano flat sarà decurtato dal traffico telefonico incluso. Quindi il cliente si ritroverà con 5.01 euro di credito telefonico. Le offerte sono valide per il traffico nazionale, senza scatto alla risposta, con tariffazione al secondo per le chiamate effettuate e sui KB realmente consumati per la connessione internet. Per scoprire tutte le altre offerte o maggiori informazioni su quella appena descritta, non perdetevi il sito ufficiale dell’operatore, dove sicuramente troverete quella che fa per voi.