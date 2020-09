Sembra essersi momentaneamente placata la diffusione di indiscrezioni riguardanti le specifiche e il lancio dei tanto discussi Apple Glass. In compenso, qualche settimana fa sono emerse alcune informazioni circa le probabili caratteristiche degli smartglass Samsung. In questi giorni trapelano ulteriori notizie grazie alle quali è possibile supporre che un’altra azienda potrebbe avere intenzione di anticipare le mosse dei due colossi. Facciamo riferimento a Oppo che di recente sembra aver registrato un nuovo marchio compiendo così una mossa che potrebbe essere interpretata come un primo passo verso il lancio degli Oppo Glass.

Oppo Glass: l’azienda potrebbe sorprendere tutti con il lancio dei suoi smartglass!

La notizia arriva da LetsGoDigital che pone giustamente l’attenzione su un dettaglio davvero particolare, cioè la scelta dell’azienda cinese di registrare il nuovo marchio in Europa. Oppo ha infatti depositato il suo brevetto in Spagna e da ciò è possibile ipotizzare che gli Oppo Glass potrebbero essere lanciati direttamente in Europa.

L’azienda non offre particolari informazioni su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del nuovo device ma è possibile conoscere alcuni dettagli emersi dalla descrizione presente in brevetto. Al momento, infatti, sappiamo che gli smartglass pensati da Oppo potrebbero essere dotati di audio 3D e che potrebbero essere presenti due fotocamere fish-eye.

Nei prossimi mesi potrebbero emergere ulteriori indiscrezioni dalle quali avremo modo di conoscere i dettagli e le caratteristiche degli Oppo Glass, il cui lancio potrebbe avvenire anche in tempi brevi. Attualmente, nonostante le scarse informazioni è necessario attendere. La registrazione del brevetto lascia comunque ben sperare.