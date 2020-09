The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: è terminata l'attesa

Quanti di voi durante la quarantena hanno scovato persino gli angoli più bui della piattaforma americana Netflix? Dopotutto non è una cosa così fuori dal normale, visto il periodo prolungato passato tra le quattro mura di casa. Oggi il lockdown causato dal Covid-19 è solo un ricordo per molti (dettaglio non poco importante, visti i casi in netto aumento). Il colosso nato in California (Scotts Valley) dalla genialità di Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997, oggi è rinato e ha in serbo delle novità per i suoi spettatori. Tra le serie televisive in rinnovo troviamo The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: cosa vedremo sulla piattaforma?

Visto e considerato come si erano evolute le cose, la serie televisiva Dark aveva già fatto intuire in qualche modo che quella uscita, sarebbe stata l’ultima di una lunga successione di episodi.

The Order invece, dopo il suo successo avuto con la seconda stagione, non ha illuso i suoi fan bensì ha innescato in loro un meccanismo di curiosità, nell’attesa di un possibile arrivo della terza stagione.

Vi è poi Stranger Things, la serie tv che si è fatta conoscere soprattutto durante la quarantena. Purtroppo il Covid-19 è divenuto l’artefice della sospensione delle nuove puntate, ma la speranza di una nuova stagione è molto alta.

Per quanto riguarda Tredici, la serie TV di genere thriller-psicologico, ci lascerà a bocca asciutta per il resto degli anni.

Infine (e finalmente), chiudiamo con un’ottima notizia: la serie tv You. Questa non ci deluderà affatto e tornerà a breve con una terza stagione.