Netflix nel 2020 equivale al vecchio sistema di noleggio dei DVD di alcuni anni fa. Ora, grazie alla piattaforma americana nata il 29 agosto 1997 grazie alla geniale fantasia di Reed Hastings e Marc Randolph, non si ha più il pensiero fisso sulla possibile multa in caso di consegna posticipata. Anche i cari DVD però avevano un loro fascino, va detto. Quella sensazione di insicurezza e precisione donava alla visione del film un aspetto completamente diverso, più prezioso. Nulla a che vedere con il colosso nato in California, vista la disponibilità perenne di serie tv, film e cartoni animati. Ma cosa è possibile scovare “tra le mura” di Netflix? Alcune delle creazioni prendono il nome di Vis a Vis, Lucifer, The Witcher e ci offriranno dei nuovissimi episodi.

Vis a Vis, Lucifer, The Witcher: le serie televisive che ci lasceranno stupiti

Iniziamo senza perdere tempo ed introduciamo l’arrivo delle nuove puntate di Lucifer. La serie TV americana è sbarcata su Netflix con un piccolo assaggio delle novità. Perché? Solitamente il signore degli Inferi si presenta agli spettatori con ben 16 episodi, ma stavolta per via del Covid-19 l’uscita è stata suddivisa in 8 episodi. La data di questi non è ancora giunta, è possibile però vedere le prime otto puntate.

Continuiamo parlando di Vis a Vis. Alba flores stavolta non è tornata con una nuova stagione, bensì con uno speciale spin-off chiamato “Vis a Vis: El Oasis” il quale vedrà come protagoniste principali Zulema e Macarena.

Infine The Witcher. Data la “fresca” uscita delle nuove stagioni, non vi sono ulteriori notizie sulla serie tv se non uno speciale prequel: una mini-serie prequel che prende il nome di The Witcher: Blood Origin.