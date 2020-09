L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, sta attualmente portando avanti una nuova iniziativa promozionale rivolta ad alcuni già clienti. Si tratta di un cambio di offerta a condizioni estremamente interessanti.

Il target, per la precisione, è rappresentato dai già clienti ho. Mobile e si tratta principalmente di coloro i quali abbiano attivato l’offerta operator attack da 5.99 euro al mese. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

ho.Mobile propone ad alcuni clienti un cambio offerta niente male

La proposta dell’operatore consiste in un cambio offerta verso ho. 8.99, la quale comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G. Chiaramente i clienti rientranti nel target hanno già attiva un’offerta particolarmente ricca di contenuti, soprattutto alla luce del costo mensile praticamente irrisorio. Il cambio di offerta verso la ho. 8.99 farà sicuramente gola ai clienti più assetati di traffico dati, i quali otterranno 30 GB in più al mese in ragione di una maggiorazione del costo mensile di 3 euro.

I clienti ho.Mobile che vogliono scoprire se la proposta è valida anche per loro, possono aprire l’applicazione ufficiale ed entrare nella sezione “la mia offerta”. A questo punto in basso dovrebbe comparire la voce “cambia offerta“. Non è escluso che la stessa offerta venga segnalata da una notifica dell’app ho.Mobile.

Ovviamente, dal momento che si tratta di un’offerta dalla disponibilità limitata ad un target specifico, potranno attivarla soltanto coloro che la vedranno segnalata in uno dei modi citati. Nel caso in cui non vi compaia l’offerta appena menzionata, non possiamo escludere che possa comparirvi tra qualche settimana nel caso in cui l’operatore decida di cambiare il target di destinatari. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.