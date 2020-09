Gli sconti Expert lasciano davvero di stucco, l’azienda ha recentemente reso disponibile un volantino che include al proprio interno una miriade di offerte e di prezzi fortemente ribassati, tutti appositamente pensati per cercare di invogliare il cliente all’acquisto.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo, come già accaduto in passato, è disponibile sia nei punti vendita in Italia che direttamente sul sito ufficiale. Coloro che decideranno di appoggiarsi all’e-commerce, devono comunque sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o da qualsiasi altra limitazione. Il Tasso Zero può essere richiesto al superamento di una determinata cifra, naturalmente previa approvazione.

Le offerte Amazon fanno sognare gli utenti, conoscete da vicino i prezzi più bassi del momento iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Expert: il volantino come non lo avevate mai visto

L’intenzione di Expert è quella di avvicinare gli utenti ai top di gamma, come ad esempio al Samsung Galaxy S20+, un terminale estremamente costoso, almeno considerando il listino originario, oggi finalmente acquistabile a soli 799 euro. Chiaramente il prezzo è ancora elevato, ma in confronto a quanto previsto inizialmente, il rapporto è sicuramente favorevole.

L’altro terminale da non perdere di vista è lo Xiaomi Mi 10 Lite, un buonissimo modello appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, caratterizzato dalla connettività 5G, e soprattutto da un prezzo estremamente favorevole, soli 369 euro necessari per il suo acquisto.

Gli altri sconti inclusi nel volantino Expert li potete scoprire direttamente nelle pagine che trovate qui sotto nel nostro articolo.