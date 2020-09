Il volantino Carrefour, racchiuso in un ottimo SottoCosto, fa letteralmente perdere la testa agli utenti, riuscendo difatti a proporre innumerevoli sconti e riduzioni di prezzi, tutti applicati sui prodotti maggiormente interessanti per il momento storico che stiamo attraversando.

Se interessati ad uno dei prodotti elencati direttamente nell’articolo, dovete ricordare che le scorte effettivamente disponibili sono limitate, ovvero essendo un SottoCosto il numero di unità distribuite ai vari negozi non è sufficiente (almeno di solito) per soddisfare la grande domanda, sopratutto dato il fatto che non viene rifornito nel corso della validità della campagna. In altre parole, nel caso in cui vogliate acquistare un prodotto nello specifico, correte in negozio il prima possibile.

Volantino Carrefour: questi sono i prezzi migliori

L’attenzione di Carrefour si è posata quasi esclusivamente sui prodotti marchiati Apple, in particolar modo è importante segnalare la presenza di un ottimo Apple iPhone Xr in vendita, nella versione da 64 euro, alla modica cifra di 569 euro. Chiaramente non rappresenta l’ultimo smartphone della serie, né effettivamente il più recente in assoluto, nonostante ciò può essere considerato un valido alleato per gli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo Apple, senza comunque dover investire cifre troppo elevate.

In alternativa è da segnalare la presenza di un buonissimo Xiaomi Redmi Note 8T o di Samsung Galaxy A41, due dispositivi il cui prezzo non supera i 229 euro, e sono in grado di offrire buone prestazioni complessive.