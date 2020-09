A volte, molti automobilisti prendono in considerazione la possibilità di spendere molto denaro in impianti di infotainment o, addirittura, pensano di cambiare direttamente la loro auto da un momento all’altro. Ma tutto ciò può essere tranquillamente evitato con un investimento decisamente più contenuto: Android Auto senza cavi.

Indiegogo ha lanciato una nuova proposta per far sì che venga utilizzato Android Auto wireless su tutte le vetture compatibili con Android. Questa prende il nome di AAWireless, ossia un piccolo parallelepipedo di circa 5 x 5 x 3 cm dal costo modico di 50 euro. Questo, al suo interno, ha delle antenne che sono capaci di generare rete Wi-Fi a cui connettere uno smartphone Android 9 Pie e versoni successive. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: AAWireless potrebbe rappresentare il cambiamento

Dunque, AAWireless sembra essere l’unico oggetto da poter tenere connesso alla porta USB del sistema di infotainment, in modo tale che all’ingresso in auto lo smartphone avvii Android Auto automaticamente senza fili. L’inizio del progetto risale al 2018, successivamente si è evoluto ed è diventato come quello attuale. Tuttavia, adesso gli investimento in tempo e denaro del gruppo di lavoro sembrano non essere più sufficienti per potergli dare un futuro solido.

La campagna di Indiegogo è davvero molto importante, l’azienda spera di ricavarci quasi 200mila euro vendendo in anticipo tutte le unità di AAWireless con il 15% di sconto sul prezzo finale. La spedizione delle prime unità è prevista per dicembre 2020. Nel caso in cui il progetto può interessarvi realmente e volete contribuire, questo è il link per acquistare AAWireless su Indiegogo.