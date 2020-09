Come ben sappiamo Netflix rappresenta in assoluto il servizio di streaming video più utilizzato al mondo. Con i suoi 200 milioni di utenti abbonati, la piattaforma Americana risulta essere un vero e proprio colosso del mondo digitale. Ad oggi, quindi, sono molteplici le produzioni originali che hanno riscosso parecchio successo fra gli utenti. Tra queste, quindi, non possiamo non citare Sex Education, Peaky Blinders e After Life che, di fatto, sono state apprezzate da un gran numero di utenti. Scopriamo quindi di seguito quali sono le novità in arrivo.

Netflix: After Life, Sex Education e Peaky Blinders, nuovi episodi in arrivo su Netflix molto presto

Sul web, ad oggi, una delle serie TV maggiormente citata dagli utenti è in assoluto Peaky Blinders. Le vicende di Tommy e la sua banda, di fatto, hanno catturato l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo, spingendo quindi i produttori a rilasciare costantemente nuovi episodi. Ad oggi, quindi, i fan della serie sono in attesa del rilascio della sesta stagione anche se, a causa dell’emergenza Covid-19, quest’ultima risulta essere in estremo ritardo rispetto alla tabella di marcia. Secondo alcune indiscrezioni, però, Peaky Blinders 6 potrebbe arrivare sul piccolo schermo tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo.

Proseguiamo parlando di Sex Education, la serie televisiva britannica che, negli ultimi mesi, ha riscosso un forte successo in tutto il globo. I fan, purtroppo, attendono da diversi mesi il rilascio della terza stagione che, purtroppo, ha riscontrato parecchi rallentamenti. Ciononostante, però, la terza season dovrebbe arrivare su Netflix nella periodo primaverile del prossimo anno.

Terminiamo infine con After Life che, come i titoli precedenti, risulta essere anch’esso in estremo ritardo. La produzione, di fatto, ha confermato già da tempo il rilascio della terza stagione ma, ad oggi, non è ancora chiaro quando quest’ultima verrà rilasciata.