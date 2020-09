Lo scorso 1 Settembre 2020, l’azienda cinese ZTE ha presentato il proprio nuovo modello di smartphone, denominato Axon 20 5G e dotato di fotocamera posizionata sotto al display.

In Cina, il nuovo smartphone può già essere preordinato da svariati e-commerce, come www.myzte.com, zte.jd.com e zte.tmall.com, a partire dal prezzo di 2198 RMB, l’equivalente di 270 euro circa. Non si conoscono ancora i dettagli per l’eventuale commercializzazione in Europa. Scopriamo insieme l’intera scheda tecnica.

ZTE Axon 20 5G finalmente lanciato in Cina

La notizia è stata recentemente ufficializzata per mezzo della redazione e diramazione di un comunicato stampa, all’interno del quale ZTE ha definito il proprio nuovo gioiellino, come “l primo smartphone al mondo con fotocamera sotto il display”.

Il nuovo dispositivo monta un display OLED completo (la fotocamera frontale è integrata sotto di esso) da 6.92 pollici con risoluzione FHD+ (2460×1080) e un processore Qualcomm Snapdragon 765G coadiuvato da una memoria RAM di 6 GB o 8 GB e da uno spazio di archiviazione di 128 GB o 256 GB (in base al modello) espandibile con microSD fino a 2TB.

ZTE si è impegnata nello sviluppo di una tecnologia in grado di permettere il posizionamento di una fotocamera sotto il display. Nel dettaglio, per equilibrare le performance dello schermo e della camera frontale, ha fatto uso di innovativi materiali ad alta trasparenza, come particolari pellicole organiche e inorganiche che hanno consentito un miglioramento della luminosità in ingresso. La batteria ha una capacità di 4220 mAh, supporta la tecnologia di ricarica rapida a 30W e una modalità di risparmio energetico da 5G che migliora la sua durata del 35%.

Secondo quanto affermato dalla stessa ZTE inoltre, nella superficie esterna del telaio centrale (a distanza dalla scheda madre) vi sarebbero integrate altre 12 antenne utili a migliorare la ricezione del segnale e a velocizzare la ricerca della rete. Ecco le parole di Ni Fei, Presidente del colosso: “ZTE Axon 20 5G segna l’inizio della nuova strategia di prodotto di ZTE. Gli smartphone saranno la nostra principale area di innovazione di prodotto. Nel frattempo, ci impegneremo anche a sviluppare prodotti mobili a banda larga per uso personale e domestico, dispositivi portabili intelligenti e ulteriori nuovi prodotti che permettano una vita smart perfettamente connessa agli scenari 5G“.

Il comparto fotografico è composto da una quadrupla camera posteriore con lenti da 64MP, 8MP, 2MP e 2MP. Questa consente di registrare video in 4K a 60 fps e video HDR in tempo reale in condizioni di illuminazione multiple.Gli obiettivi principali e il grandangolo supportano la stabilizzazione dell’immagine. La fotocamera frontale è di 32MP.