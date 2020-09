WhatsApp è stato abbandonato da tanti utenti, ecco il perché

Criticità, problemi e vicissitudini capitano a tutti, anche ai grandi colossi che popolano il mondo delle applicazioni. Tra questi rientra di diritto WhatsApp, applicazione che fin dall’inizio ha rappresentato una grande innovazione nel mondo delle telecomunicazioni in generale.

Sono diversi gli utenti che conoscono le funzionalità in toto di questa fantastica piattaforma, la quale è migliorata esponenzialmente soprattutto in questi anni. Tanti aggiornamenti sono stati implementati, con nuove feature ma soprattutto con tante comodità che il pubblico non potrebbe trovare da nessun’altra parte. Nonostante tutto quel che c’è di buono in WhatsApp, persistono le solite problematiche che purtroppo non dipendono dagli sviluppatori o dall’applicazione in generale. Una di queste è rappresentata certamente dalle truffe, le quali si diffondono all’interno delle chat in maniera rapidissima grazie alle catene.

WhatsApp, diversi utenti abbandonano l’applicazione per sempre: hanno scelto la concorrenza

Secondo quanto riportato, gli ultimi sei mesi sarebbero stati teatro di una grande diaspora in casa WhatsApp. Molte persone hanno infatti scelto di abbandonare la nave per recarsi verso nuovi orizzonti, i quali in questo caso sono rappresentati dalla rivale Telegram.

Dopo aver visto altre truffe diffondersi all’interno della chat molti utenti hanno propeso per l’abbandono. Molti account WhatsApp sono stati chiusi proprio per il successivo switch in favore di Telegram. Questa applicazione, almeno secondo quanto riportato dagli utenti e dalla loro diretta esperienza, sarebbe praticamente immune alle truffe e soprattutto più completa a livello di sicurezza. Ora bisognerà capire se la situazione andrà avanti seguendo questa scia o se magari si è trattato solo di un momento particolare.