Vodafone: sono giunte le migliori promozioni dell'anno

Vodafone (Group Plc) è un’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa nata a Londra, nel Regno Unito. Si è diffusa in 25 paesi, di cui 16 collaborano con il marchio stesso. L’operatore telefonico ha stretto un accordo con la compagnia caraibica Digicel nel 2007 portando così i “Partner-Networks” in 75 paesi diversi in tutto il mondo. Essa offre periodicamente delle nuove e succulente offerte. Scopriamo insieme cosa ci riserva per questo mese.

Vodafone: le promozioni speciali

Direttamente dalla sede di Vodafone sono arrivate delle speciali promozioni da prendere al volo. Tra queste vediamo:

Vodafone Infinito

minuti: illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile

illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile SMS: illimitati verso tutti in Italia ed UE

illimitati verso tutti in Italia ed UE Giga: illimitati in Italia con hotspot service attivo

illimitati in Italia con hotspot service attivo minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 1 Giga + 200 minuti

1 Giga + 200 minuti Extra: TOP Service

TOP Service Velocità di navigazione: 2 Mbps

2 Mbps Prezzo: 24,99 EURO al mese con Smart Pay

Infinito Gold Edition

minuti: illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile

illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile SMS: illimitati verso tutti in Italia ed UE

illimitati verso tutti in Italia ed UE Giga: illimitati in Italia con hotspot service attivo

illimitati in Italia con hotspot service attivo minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 2 Giga + 300 minuti

2 Giga + 300 minuti Extra: TOP Service

TOP Service Velocità di navigazione: 10 Mbps

10 Mbps Prezzo: 29,99 EURO al mese con Smart Pay

Infinito Black Edition

minuti: illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile

illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile SMS: illimitati verso tutti in Italia ed UE

illimitati verso tutti in Italia ed UE Giga: illimitati in Italia con hotspot service attivo

illimitati in Italia con hotspot service attivo minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 5 Giga + 500 minuti

5 Giga + 500 minuti Extra: TOP Service + Now TV (opzionale)

TOP Service + Now TV (opzionale) Velocità di navigazione: massima

massima Prezzo: 39,99 EURO al mese con Smart Pay

Inoltre con Vodafone Top Service si ha a disposizione un canale dedicato all’assistenza tecnica con team disponibile tramite chat.